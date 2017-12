parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo, Festus Obhione, 31 anni nigeriano, è stato arrestato a Palermo dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione per avere minacciato un automobilista.

Gli agenti si sono recati in largo San Michele a Palermo, nei pressi della omonima chiesa nella zona di via Sciuti, dove hanno raccolto la denuncia dell'automobilista. L'immigrato con fare minaccioso gli aveva chiesto una somma di denaro per poter parcheggiare in quella piazza.

Alla sua risposta negativa, lo avrebbe minacciato lasciando intendere che dal rifiuto di versare la somma richiesta sarebbero scaturite pesanti conseguenze. Il parcheggiatore di recente era già stato sottoposto ad un ordine di allontanamento da quei luoghi emesso dal questore di Palermo, poiché sorpreso a svolgere l'attività abusiva di parcheggiatore. L'arresto è stato convalidato dal giudice.

