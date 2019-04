droga

Palermo, minimarket della droga in casa nascosta dentro i libri: arrestato 60enne

La Polizia di Stato arresta un pusher che aveva avviato un piccolo minimarket della droga in casa.

Pubblicata il: 13/04/2019

La Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Francesco Paolo Giordano, 60enne già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, si sono recati in vicolo Sciacca, dove avevano notato nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio, un insolito andirivieni di persone. In breve sono riusciti ad individuare l’appartamento dal quale aveva origine la sospetta attività e sono entrati in azione. L’uomo che ha aperto loro la porta, peraltro già noto per i suoi pregiudizi di polizia, ha manifestato fin dalle prime battute un certo disagio al controllo tanto da indurre gli investigatori ad effettuare una perquisizione al suo domicilio, ritenendo verosimile che avesse qualcosa da nascondere.

All’interno dell’appartamento un insolita scoperta: con un abile stratagemma l’uomo aveva ricavato una cavità all’interno di un libro, ritagliando al centro alcune pagine e vi aveva nascosto12 involucri di cocaina.

All’interno del frigorifero in una vaschetta di gelato sono stati rinvenuti invece:

due astucci in metallo con all’interno complessivamente 35 dosi di eroina;

due ovuli avvolti in cellophane termosaldati con all’interno cocaina;

un ovulo in cellophane termosaldato con all’interno eroina;

un sacchetto in plastica contenetene 5 ovuli di eroina;

un sacchetto contenente eroina da lavorare.

Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto, poggiato sopra una scrivania, un taglierino ancora intriso di droga, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente, circa 200 gr., è stato sequestrato mente l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso gli Uffici della Squadra Mobile per gli ulteriori adempimenti di rito.

