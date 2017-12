incidente stradale

Palermo, morto il pedone investito in via Resuttana

È morto Pietro De Rosa, 65 anni, pedone investito lo scorso 12 novembre a Palermo in via Resuttana...

È morto Pietro De Rosa, 65 anni, pedone investito lo scorso 12 novembre a Palermo in via Resuttana. Le sue condizioni erano gravissime e l'uomo è stato ricoverato nel reparto di neurorianimazione all'ospedale Villa Sofia.

De Rosa era stato travolto da un'auto mentre si trovava all'altezza di via Aldisio. A investirlo un ultraottantenne che si trovava al volante della sua Ford Fiesta. Il pedone è stato soccorso da alcuni passanti che hanno subito allertato il 118, quindi il trasferimento in ospedale.

Il personale sanitario è intervenuto per la frattura del femore e per la riduzione dell'emorragia cerebrale, ma il 65enne non si è mai svegliato dal coma.

Il personale medico ha avviato, come vuole la prassi, l'iter per l'accertamento del decesso. I familiari hanno dato il consenso all'espianto degli organi.

