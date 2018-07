Palermo, morto noto imprenditore

deceduto imprenditore

E' venuto a mancare l'imprenditore Giorgio La Scala, 65 anni, da luglio 2014 al giugno scorso presidente dell'Associazione Commissionari e Grossisti del Mercato Ortofrutticolo di Palermo aderente a Confcommercio Palermo...

E' venuto a mancare l'imprenditore Giorgio La Scala, 65 anni, da luglio 2014 al giugno scorso presidente dell'Associazione Commissionari e Grossisti del Mercato Ortofrutticolo di Palermo aderente a Confcommercio Palermo. Profondo conoscitore del mercato e di tutte le sue problematiche che si sono susseguite e che sono state affrontate negli anni, La Scala operava all'interno della struttura di Palermo dal 1974.

"Perdiamo un amico ed un collega sempre disponibile a sposare le cause degli operatori mercatali e sempre pronto al dialogo e al confronto - dice Alberto Argano, presidente Mercato Ortofrutticolo di Palermo di Confcommercio Palermo -. Siamo grati per l'opera che ha svolto in questi anni a tutela della nostra categoria e ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di lutto e di dolore a nome di tutta Confcommercio Palermo", conclude Alberto Argano.

I funerali di Giorgio La Scala si svolgeranno nel pomeriggio, alle 16, nella parrocchia di San Gaetano, a Misilmeri.

