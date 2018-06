incidente stradale

Palermo, moto si scontra con un'auto: grave un 14enne

Incidente nella notte tra via Vincenzo Orsini e via Enrico Albanese.

Pubblicata il: 16/06/2018

Incidente nella notte tra via Vincenzo Orsini e via Enrico Albanese. Un 14enne alla guida di un Beverly 200 è rimasto ferito e si trova in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia.

La moto di grossa cilindrata, che il ragazzo non avrebbe potuto guidare, si sarebbe scontrata con una Mercedes classe A guidata da una giovane di 32 anni, rimasta illesa. Sono in corso accertamenti dei vigili della sezione Infortunistica. La moto è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

