movida anti Covid-19

Palermo, movida anti Covid-19: niente alcol da asporto dopo le 20. Orlando rinvia l'ordinanza *VIDEO*

Slitta a sabato il provvedimento che prevede lo stop alla vendita di alcolici da asporto dopo le 20 e chiusura dei pub all'1,30.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2020 - 00:12:55 Letto 435 volte

Slitta a sabato il provvedimento che prevede misure più severe per evitare assembramenti e per garantire la quiete pubblica. Nella serata di ieri e’ arrivata la sospensione dell'ordinanza e il rinvio di un giorno. La nuova ordinanza sulla movida entrerà in vigore domani e non oggi: al Comune – è la versione che trapela da Palazzo delle Aquile – si sono accorti di alcuni errori sul testo.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Leoluca Orlando, ha suscitato polemiche tra i gestori dei locali. L'ordinanza – in attesa di quella nuova – prevede lo stop alla vendita di alcolici da asporto dopo le 20 e prima delle 8 del mattino. Dopo quell’ora li potranno vendere gli esercizi pubblici - bar, pub, ristoranti, pizzerie - ma solo a condizione che vengano consumati all’interno dei locali o negli spazi esterni in concessione. Tutti comunque dovranno chiudere non oltre l’1.30.

"In questi giorni più che mai – ragionava nel pomeriggio il sindaco Leoluca Orlando che ha firmato le nuove misure dopo una riunione del comitato per l'ordine pubblico in prefettura - vivibilità, decoro e tutela della salute coincidono come esigenza collettiva di tutta la comunità. Purtroppo, in questi primi giorni di lenta ripresa, si sono registrati comportamenti e fenomeni, a volte connaturati alla stessa tipologia di attività commerciali come quelle della movida, che mettono a rischio la salute di tutti”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!