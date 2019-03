sosta selvaggia

Palermo, multati tre posteggiatori abusivi e 51 veicoli per sosta selvaggia in Piazza delle Cliniche

Controlli a trecentosessanta gradi stamattina in piazza delle Cliniche da parte della polizia municipale per ripristinare le regole del codice della strada nella zona del Policlinico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2019 - 14:40:32 Letto 335 volte

Controlli a trecentosessanta gradi stamattina in piazza delle Cliniche da parte della polizia municipale con intervento predisposto dal Comandante Gabriele Marchese per ripristinare le regole del codice della strada nella zona del Policlinico.

Gli agenti hanno sanzionato 51 veicoli per sosta selvaggia sulle strisce pedonali, in curva ed in doppia fila e nello stesso contesto hanno sanzionato un motoveicolo per mancata revisione del mezzo.

Tre posteggiatori presenti nella piazza, un sessantaseienne, un cinquantenne ed un cinquantanovenne sono stati sanzionati con importi di 771 euro ciascuno.

Controlli anche ad un ambulante che è stato riscontrato regolare circa le autorizzazioni amministrative e sanitarie, ma è stato multato per la mancata revisione del furgone.

Sono in corso accertamenti sulla disponibilità di un’area in precedenza occupata da una stazione di servizio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!