aggressione

Palermo, musicista pestato a sangue per aver difeso un pedone: appello al Sindaco

Il musicista Gabriele Giambertone, è rimasto vittima di aggressione da parte di un automobilista che stava per investire una donna anziana sulle strisce pedonali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2020 - 16:25:12 Letto 344 volte

Ieri il musicista Gabriele Giambertone, è rimasto vittima di aggressione da parte di un automobilista che stava per investire una donna anziana sulle strisce pedonali.

Le associazioni: Comitati Civici Palermo, Rinnova Palermo, Compa ASP, Comitato Bonafede Russia, Comitato Civico Quartiere Pagliarelli e Isola Felice lanciano un appello al sindaco Orlando:

“Ci rivolgiamo a Lei come Primo Cittadino di Palermo e come Uomo di Cultura per sottoporLe una richiesta, fatta da cittadini impegnati nel sociale ed attenti a quello che succede in città.

Come Lei saprà l'altro ieri un nostro concittadino, il musicista Gabriele Giambertone, è rimasto vittima di aggressione da parte di un automobilista che stava per investire una donna anziana sulle strisce pedonali.

Il ragazzo, che stava anche lui attraversando sulle strisce, si è reso conto che la macchina, lanciata a forte velocità e senza alcun segno di volere rallentare, avrebbe preso in pieno la signora che spingeva un carrello della spesa, ed ha gridato di fermarsi, agitando le mani. Solo così si è evitata una tragedia. L'automobilista, un anziano energumeno, ha poi aggredito il ragazzo, bloccandogli il collo con un braccio e colpendolo con pugni sul viso. La violenza bestiale ha causato la frattura di una vertebra, la lussazione della spalla, ferita al viso e tumefazioni ovunque, come risulta dal referto del Pronto Soccorso, che lo ha rimandato a casa con una prognosi di 40 giorni.

Altri cittadini palermitani dotati di senso civico hanno bloccato l'aggressore, consegnandolo alla Polizia, prontamente intervenuta.

Alla luce di quanto accaduto anche in un recente passato, come per l'aggressione ad un cittadino tedesco residente in città, aggredito a piazza San Francesco per un richiamo sul mancato rispetto di una zona pedonale, noi cittadini impegnati in opere di sensibilizzazione al senso civico e nella segnalazione di disservizi, Le chiediamo di fare sentire la Sua vicinanza al giovane musicista aggredito.

Ove ne ricorressero i presupposti, sarebbe anche opportuno, a nostro parere, che il Comune si costituisse parte civile nel processo penale che sicuramente sarà avviato nei confronti dell'aggressore, un concittadino che getta disonore alla nostra amata città. È uno dei tanti, ma occorre, sempre a nostro parere, manifestare ai tanti cittadini palermitani onesti e rispettosi delle regole, la stessa vicinanza e solidarietà pubblicamente manifestata in tante occasioni nei confronti dei cittadini stranieri vittime della stessa cieca violenza.“

Così nella nota l’Associazione Comitati Civici Palermo presidente Giovanni Moncada, l’Associazione Rinnova Palermo presidente Marco Trapanese, l’Associazione Compa ASP presidente Carlo Picone, Comitato Bonafede Russia presidente Maurizio Orlando, Comitato Civico Quartiere Pagliarelli presidente Dario Saia e Isola Felice presidente Giorgio Albanese.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!