Palermo, nasconde droga in casa: arrestato 34enne

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 34enne palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Pubblicata il: 19/04/2019 - 11:38:35

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno tratto in arresto T. s. 34enne palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, insospettiti da uno strano via vai dall’abitazione dell’uomo in Corso Pisani, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare e personale, a seguito della quale hanno rinvenuto nascosti in casa, circa 70 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento e contanti per 1.110 € in banconote di vario taglio.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’arrestato venisse tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di convalida.

Fonte: Carabinieri

