Palermo, nasconde hashish e marijuana in auto: 31enne in manette

Nasconde hashish e marijuana all'interno dell’automobile. La Polizia di Stato arresta un giovane palermitano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 12:32:52 Letto 396 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Pipitone Andrea, 31enne palermitano con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato effettuato nell’ambito dei regolari servizi di controllo del territorio finalizzati tra l’altro, a garantire il rispetto delle misure disposte per infrenare la diffusione del contagio da Covid 19.

In tale contesto, i poliziotti del Commissariato di P.S. “ Zisa Borgo Nuovo” transitando per via De Spuches hanno sottoposto a controllo tre individui notati a confabulare tra loro.

Uno dei tre giovani, quello identificato per Pipitone Andrea è apparso, durante le fasi del controllo, oltre modo nervoso ed insofferente. Tale atteggiamento ha ulteriormente insospettito gli agenti, i quali gli hanno chiesto di svuotare le tasche e tra gli effetti personali hanno notato la chiave di una vettura, sulla cui provenienza, il giovane ha fornito indicazioni fuorvianti e contrastanti. Le ricerche effettuate dai poliziotti hanno permesso di individuare la vettura presso l’abitazione di Pipitone, distante un centinaio di metri.

All’interno dell’autovettura, aperta con la chiave che era nella disponibilità del giovane, gli agenti durante la perquisizione, hanno rinvenuto una busta contenente infiorescenze di marijuana per circa 70 grammi. Inoltre, davanti il sedile lato passeggero, all’interno di un portapenne in stoffa, sono stati rinvenuti 65 pezzetti di hashish, mentre sotto il sedile lato guida, all’interno di un contenitore cilindrico in legno, altri 10 pezzetti di hashish. La perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio delle unità cinofile della Questura, ha invece dato esito negativo.

Alla luce di quanto emerso Pipitone è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed in attesa di udienza di convalida condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Fonte: Polizia di Stato

