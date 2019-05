armi in casa

Palermo, nasconde pistola e munizioni in casa: arrestato 55enne

54enne palermitano tratto in arresto con l'accusa di detenzione illegale e ricettazione di un'arma clandestina e munizioni.

Pubblicata il: 17/05/2019

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione illegale e ricettazione di un'arma clandestina e munizioni, Calamia Salvatore 54enne palermitano.

Gli uomini dell’Arma a seguito della perquisizione domiciliare in via Agesia di Siracusa hanno rinvenuto: una pistola semiautomatica calibro 7.65, in buono stato d’uso, un caricatore contenente 6 cartucce, 42 proiettili dello stesso calibro e un silenziatore artigianale.

L’arma è stata sequestrata e verrà consegnata al R.I.S. di Messina per essere sottoposta ad analisi balistiche al fine di verificare se sia stata utilizzata per commettere reati.

L’uomo tradotto questa mattina presso il Tribunale di Palermo è stato giudicato con il rito direttissimo a seguito del quale è stato posto alla misura degli arresti domiciliari.

Fonte: Carabinieri

