droga

Palermo, nascondeva oltre un chilo di marijuana in casa: arrestato

Nascondeva in casa circa 1,2 kg di marijuana pronta per la vendita al dettaglio. Arrestato dalla Polizia di Stato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2020 - 13:06:25 Letto 427 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il 22enne palermitano Battaglia Giuseppe, sorpreso nel suo appartamento con un carico di circa 1,2 Kg di marijuana suddivisa in dosi che il giovane aveva nascosto, insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante, in diversi ambienti di casa.

L’arresto è stato effettuato l’altro ieri mattina dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto - Stazione” i quali, sviluppando alcuni spunti investigativi acquisiti nell’ultimo periodo, sono giunti presso l’abitazione di Battaglia, al piano terra di una palazzina nel quartiere Bonagia/Belmonte Chiavelli; qui, avvalendosi anche della preziosa collaborazione delle Unità Cinofile della Questura, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile, dopo un accurato controllo i poliziotti, grazie anche al fiuto del cane antidroga “Yndira” che ha segnalato in maniera inequivocabile la possibile presenza di stupefacente, hanno rinvenuto 290 dosi di marijuana confezionate in bustine di cellophane trasparente, 4 bilancini di precisione, un termometro digitale, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante pari a 270 Euro in banconote di piccolo taglio: il tutto rinvenuto dentro un bauletto per ciclomotore custodito all’interno di un armadio della camera da letto. Un ulteriore quantitativo di stupefacente è stato rinvenuto all’interno di una busta in plastica nascosta dentro un bidone posto in un angolo del terrazzino di pertinenza dell’abitazione. Mentre erano intenti ad ispezionare il terrazzino, sporgendosi, gli agenti hanno notato in un giardino prospiciente una busta in plastica dello stesso tipo di quella rinvenuta dentro il bidone; al suo interno, dopo averla recuperata, hanno rinvenuto altre 200 dosi di marijuana confezionata in bustine trasparenti, di cui il Battaglia, per sua stessa ammissione, aveva cercato di disfarsi, gettandole dal terrazzo al sopraggiungere dei poliziotti.

La droga (circa 1,2 kg), il materiale per il confezionamento ed il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati posti sotto sequestro.

Battaglia, arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!