Punta Raisi

Palermo, nastro trasportatore Ko: a Punta Raisi monta la rabbia dei passeggeri

Avanti e indietro per le sale del Falcone Borsellino: messa a dura prova la pazienza dei passeggeri alla ricerca delle proprie valigie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2018 - 10:24:24 Letto 364 volte

Quasi una scena comica che, però, in poco tempo si è trasformata in una veemente protesta da parte di un centinaio di passeggeri: succede all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo in seguito a problemi verificatosi al nastro trasportatore dei bagagli. I viaggiatori, giunti ieri sera nel Capoluogo siciliano con un volo Ryanair, sono stati costretti più volte a fare la spola da un punto all’altro di una sala dell’aeroporto per tentare di riprendere le loro valigie.

Famiglie siciliane e turisti, con anziani e bambini al seguito, sono andati in escandescenze tra urla e imprecazioni: “E' una vergogna, abbiamo trascorso più tempo ad attendere i bagagli che a volare, nonostante il maltempo di queste ore, dalla Toscana in Sicilia», ha lamentato una giovane diretta a Sciacca. «Basta è una vergogna», ha urlato un anziano Alla fine la situazione si è sbloccata e dopo la lunga attesa i passeggeri sono riusciti a rientrare in possesso dei loro bagagli

