Palermo, non ci sono soldi e il Comune chiede elettrodomestici per gli asili *VIDEO*

Il settore Scuola del Comune ha pubblicato una nota in cui si richiede materiale d'arredamento che servirà anche a sostituire gli elettrodomestici troppo vecchi nelle strutture già attive in città.

12/10/2018

Un avviso per venire in possesso di "elettrodomestici e arredi tecnici, nuovi oppure usati, da soggetti sia pubblici che privati per arredare due asili nido di prossima apertura, il Papavero e il Pellicano, rispettivamente a Borgo Nuovo e a Bonagia, dove sono in corso lavori di ristrutturazione". Il settore Scuola del Comune ha pubblicato una nota in cui appunto si richiede materiale d’arredamento che servirà anche a sostituire gli elettrodomestici troppo vecchi nelle strutture già attive in città.

L’idea nasce da una ragione economica, ma anche “educativa”, tengono a sottolineare dal settore Educazione, istruzione e formazione del Comune.

L’iniziativa nasce anche perché con i grossi ritardi sull’approvazione dei bilanci comunali, infatti, i circa 200mila euro impegnati nel 2019 per l’acquisto di nuovi elettrodomestici destinati agli asili nido della città, potrebbero tardare ad arrivare.





