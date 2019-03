sicurezza stradale

Palermo, nuova raffica di controlli sui Tir: 223 sanzioni

Tir sotto la lente dei controlli della Polizia Municipale ieri mattina controlli a piazzale Lennon.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2019 - 09:53:50 Letto 394 volte

Tir sotto la lente dei controlli della Polizia Municipale ieri mattina a piazzale Lennon, per le verifiche sulle norme di sicurezza realizzate ad intervalli regolari in collaborazione con il Centro Mobile di Revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comitato Albo Trasportatori.

La pattuglia del nucleo controllo mezzi pesanti ha intercettato 12 autocarri che transitavano in viale Regione Siciliana e li ha convogliati verso lo stand allestito per i controlli.

Dagli accertamenti effettuati 4 tir non sono risultati in regola, tre per la mancanza della documentazione relativa al tachigrafo e idonea a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore ed uno per i dispositivi di equipaggiamento inefficienti.

Da gennaio a tutt'oggi il nucleo controllo mezzi pesanti ha controllato 268 tir ed effettuato 320 controlli dinamici con l’ausilio di tablet. A seguito dei controlli sono stati elevati 223 verbali di contestazione.

L’attività è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa della documentazione delle merci, le condizioni di trasporto per merce refrigerata e il rispetto della normativa Adr, i tempi di guida e di riposo dei conducenti.

Fonte: Polizia Municipale

