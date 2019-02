rapina

Palermo, nuova rapina al Bingo Snai allo Sperone

Ennesima rapina alla sala Bingo Snai in via Messina Marine a Palermo.

Pubblicata il: 25/02/2019 - 17:09:41

Nuova rapina alla sala Bingo Snai in via Messina Marine a Palermo intorno alle 23. Due rapinatori sono entrati a volto coperto e hanno fatto capire di essere armati di pistola e si sono fatti consegnare 1500 euro. Il Bingo si trova attualmente in amministrazione giudiziaria.

Appena i due sono scappati e scattata la segnalazione al 113. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia che hanno interrogato i presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Risale a tre giorni fa l'ultima rapina allo stesso al centro scommesse di via Messina Marine nel quartiere dello Sperone. In quella occasione un solo rapinatore a volto coperto e armato di pistola ha portato via 1.500 euro.

