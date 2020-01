mafia

Palermo, nuovi contatti fra mafia palermitana e newyorkese

Il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, evidenzia la volontà di collaborazione fra Sicilia e States.

Pubblicata il: 20/01/2020

Sembra infatti, di essere tornati a qualche anno fa, quando fra gli anni ’50, ’60 e ’70 i legami tra le due parti erano molto forti.

Come ha evidenziato il presidente, dopo cinque lunghissime giornate fra New York e Washington, ha rintracciato che i rapporti tra Palermo e la “grande mela” sono tornati ben saldi.

Egli infatti non ha esitato, non appena tornato in Italia, ad avvertire la commissione.

Morra assieme ad una delegazione di deputati, senatori e consulenti, hanno ragionato intensamente per scoprire quali nuove insidie si prospettano ai danni della comunità generale. Infatti, dopo cinque giorni di studio intenso, l’Antimafia ha incontrato il presidente Trump, i direttori di Dea e Fbi, i procuratori distrettuali di New York e diversi responsabili delle agenzie Onu per cercare di bloccare il nuovo asse criminale.

Il presidente ha spiegato che, insieme agli investigatori e ai procuratori, hanno valutato l’attività delle cinque famiglie di New York per capire il grado di interazione avuto con Cosa nostra, l’Ndrangheta proveniente dal Canada e diverse mafie straniere.

