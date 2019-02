controlli attività commerciali

Palermo, occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione: multe per oltre 16mila euro

Nel corso delle ultime ore, la Polizia di Stato ha passato al setaccio attività commerciali adibite alla somministrazione di alimenti e bevande.

Pubblicata il: 18/02/2019

Nel corso delle ultime ore, la Polizia di Stato ha passato al setaccio attività commerciali adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, localizzate nella zona orientale del capoluogo, ove sono state riscontrate gravi irregolarità che hanno comportato sanzioni amministrative del valore complessivo, superiore ai seimila euro.

Sotto osservazione da parte degli agenti del Commissariato Oreto-Stazione, che si sono avvalsi della collaborazione anche di personale dell’Asp, la zona adiacente alla Stazione Centrale, la via Paolo Balsamo e Corso dei Mille.

In via Paolo Balsamo, i titolari di ben due esercizi, pur esibendo regolare documentazione attestante l’inizio attività, non hanno giustificato l’occupazione di ampie porzioni del suolo pubblico con la necessaria autorizzazione, di cui erano appunto sprovvisti. La dislocazione di arredi sulla sede stradale, non soltanto ha configurato la violazione di una specifica disposizione del Codice della Strada, ma ha anche arrecato nocumento alla regolare circolazione stradale, con ovvie ricadute sulla congestione del già notevole traffico di zona.

Inoltre, ad esito dell’ispezione dei locali cucina, è stata contestata la sanzione amministrativa di 2000,00 euro per carenze strutturali e per irregolarità relative ai sistemi di autocontrollo Haccp, con prescrizione di adempiere entro 15 giorni.

Praticamente identica la situazione di una panineria in Corso dei Mille il cui titolare aveva occupato abusivamente una porzione di suolo pubblico. Anche in questo caso, sono state registrate carenze strutturali che comporteranno una sanzione di 2000 euro.

Stessa carenze e stessa sanzione, 2000 euro, per il titolare di una drinkeria limitrofa.

Sempre in Corso dei Mille altre due paninerie sono state sanzionate, in un caso per occupazione abusiva di suolo pubblico per un importo di circa 200 euro, mentre nel secondo per assenza di S.C.I.A. comunale e S.C.I.A. sanitaria, per un importo pari ad 8000,00 euro, oltre al sequestro del locale.

Ad un locale di via Principe di Paternò è stata, inoltre, notificata una violazione amministrativa, accertata dai sanitari dell’ASP-SIAN, per un ammontare di 2000 euro.

