Occupazioni abusive

Palermo, Occupazioni abusive. Comune e Amap 'Confronto con Regione e IACP per regolarizzare posizioni nel rispetto di legge e diritti'

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2022 - 15:36:00 Letto 660 volte

Dopo la sottoscrizione dell'accordo fra AMAP e IACP che ha permesso l'avvio del superamento del contenzioso per il pagamento dei consumi idrici pregressi in alcuni immobili occupati di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, il Sindaco di Palermo e l'Amministratore Unico dell'Azienda intervengono, proponendo alla Regione e allo stesso Istituto l'avvio di un confronto per la soluzione definitiva di questo problema anche in prospettiva futura.

Per Alessandro Di Martino, "la sottoscrizione dell'accordo è l'occasione per affrontare in modo collaborativo il delicato tema della gestione delle utenze in immobili occupati. Abbiamo un interesse collettivo che guarda sia alla tenuta finanziaria dell’azienda ma anche al volere di tante famiglie che vogliono regolarizzare la loro posizione e l’accesso a servizi e benefici sociali, ad oggi difficilmente usufruibili".

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea che "l'Amministrazione comunale vuole affrontare in modo organico il tema della regolarizzazione della posizione di migliaia di famiglie, non solo per quanto riguarda le utenze. Vi sono oggi gli strumenti normativi per costruire, con la Regione e con lo IACP, un percorso che renda possibile il riconoscimento dei diritti di tutti a partire da quello alla residenza, in un quadro di legalità e rispetto delle regole e insieme all'assunzione di responsabilità e impegni precisi. Per questo - conlcude Orlando - proporremo all'Istituto Autonomo, alla Regione e ovviamente alla nostra partecipata Amap di avviare un confronto per giungere insieme a soluzioni che tengano conto di tutte le esigenze in campo".





< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!