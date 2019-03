oltraggio a pubblico ufficiale

Palermo, oltraggiò vigili urbani, condannata al risarcimento

Condannata per oltraggio a pubblico ufficiale una donna che ha insultato due agenti di Polizia Municipale.

I fatti risalgono all'ottobre del 2016 quando alla guida della sua auto era stata fermata dalla pattuglia dopo aver percorso un tratto di via De Gasperi contromano. Dopo aver rifiutato di farsi identificare, sgommando, si era data alla fuga profferendo insulti all'indirizzo degli agenti accompagnati da gesti plateali.

Il procedimento penale a suo carico ha visto la donna rammaricata per l’accaduto e sì è concluso in sede risarcitoria con la condanna al pagamento di 600 euro nei confronti del Comune, parte civile e altrettanti, complessivamente, per i due agenti. Questi ultimi hanno devoluto la somma in beneficenza.

Fonte: Polizia Municipale

