Palermo, oltre due chili di marijuana nascosta in casa: coppia in manette

I militari, insospettiti da uno strano viavai di giovani, hanno deciso di perquisire l'abitazione dei due coniugi.

Pubblicata il: 11/05/2019

Nel quartiere “Capo”, i Carabinieri della Stazione Palermo Centro hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Termini Francesco, palermitano, classe 1969, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. e Chiarenza Caterina, palermitana, classe 1974.

I militari dell’Arma impegnati in un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, transitando in via Pietro Fudduni (zona Papireto) hanno notato uno strano viavai di giovani.

I militari, insospettiti, hanno deciso di perquisire l’abitazione dei due, rinvenendo, parte nello stanzino e parte nel soggiorno, 2.280 kg. di marijuana, in parte suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento e 3 bilancini di precisione.

I due su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati tradotti presso il Tribunale di Palermo e giudicati con il rito direttissimo.

Dopo la convalida sono stati sottoposti ai domiciliari.

Fonte: Carabinieri

