Nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “COMMANDO”, i Carabinieri di Palermo San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP di Palermo su richiesta della locale Procura, nei confronti di 13 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine” e “ricettazione”.

La misura restrittiva costituisce l’esito delle attività investigative, avviate nell’ottobre 2016, in direzione di un gruppo di palermitani dedito alla commissione di rapine ai furgoni della società C.D.T. (Centro Distribuzione Tabacchi s.r.l.), incaricata di trasportare tabacchi lavorati presso le rivendite di Palermo e provincia.

Nel corso dell’indagine sono state ricostruite numerose rapine consumate e tentate e delineato il gruppo delinquenziale.

In particolare, le investigazioni sono state avviate dopo un tentativo di rapina avvenuto a fine settembre 2016 in via Pirandello. Dopo alcuni mesi di approfondimenti è emerso che l’attività delittuosa era il frutto di un accordo stabile tra diverse persone volto a far conseguire all’associazione cospicui profitti derivanti dall’esecuzione di numerose rapine in danno degli autotrasportatori di tabacchi lavorati.

Ogni episodio era preceduto da una fase preparatoria (consistente nella programmazione della strategia che richiedeva continue, adeguate comunicazioni per gli associati e per i complici), dal riepilogo della ripartizione di ruoli e competenze, nonché dalla definizione dei tempi e delle modalità d’intervento;

prevedeva che alcuni indagati sovraintendessero alla ripartizione dei ruoli, altri alla decisione sulla opportunità di procedere o meno all’esecuzione dell’azione delittuosa, in ragione del livello di rischio dell’operazione rapportato al presumibile bottino da conseguire; altri sodali si occupavano in concreto del reperimento e della guida dei veicoli di provenienza illecita, utilizzati per bloccare la marcia dei furgoni carichi di tabacchi, per poi condurli nel luogo deputato al trasbordo della merce dove, ad attenderli, c’erano altri gregari.

Quindi, nelle prime ore del mattino, aveva luogo un preliminare incontro tra tutti i componenti della banda, che hanno poi davano seguito al programma ideato, attivando i meccanismi rodati in pregresse fasi esecutive.

I rapinatori si suddividevano in più veicoli, solitamente in autovetture alcune delle quali rubate, uno o più motocicli ed un furgone. Il mezzo del Centro Distribuzione Tabacchi s.r.l. inizialmente scortato, veniva atteso nella zona prossima a quella prescelta per l’azione criminosa e veniva poi seguito, in attesa che, dopo un certo numero di consegne alle rivendite, gli autotrasportatori restassero privi della scorta. A quel punto un’autovettura rubata tagliava la strada al furgone: dei tre malfattori, uno saliva a bordo di quest’ultimo e, minacciando l’autista, lo obbligava a seguire l’altra autovettura, nella quale, nel frattempo, era stato sequestrato l’altro fattorino. I due mezzi raggiungevano, così, il furgone della banda, opportunamente parcheggiato in un luogo defilato per permettere il trasferimento della merce lontano da occhi indiscreti. Terminata l’operazione l’intero carico veniva trasportato in un altro luogo dove le confezioni di sigarette venivano scaricate ed occultate, per poi essere, evidentemente, piazzate ad uno o più ricettatori, con conseguente congruo profitto per tutti i protagonisti dell’azione criminale.

Al vertice dell’organizzazione vi sono Unniemi Cesare e Cannizzaro Alessandro, coloro che sovrintendono alla fase decisionale, punto di riferimento essenziale per gli altri associati. Peraltro, pur essendo sempre presenti sullo scenario, i due, dopo aver terminato l’incontro/briefing, restavano defilati e, nonostante seguissero da vicino l’evoluzione dei fatti, non partecipavano direttamente all’agguato, né alle procedure di scarico e di occultamento della merce, sovraintendendo invece agli aspetti organizzativi dell’attività illecita.

Responsabili di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e ricettazione”:

Algeri Alessandro, 33enne di Palermo: custodia cautelare in carcere;

Algeri Fabio Alvaro, 28enne di Palermo, già detenuto per altra causa: carcere;

Cannizzaro Alessandro, 39enne di Palermo, in detenzione domiciliare per altra causa: carcere;

Garofalo Andrea, 23enne di Palermo, agli arresti domiciliari per altra causa: carcere;

Garofalo Giuseppe, 27enne di Palermo: carcere;

Precania Gioacchino, 35enne di Palermo: carcere;

Unniemi Cesare, 46enne di Palermo: carcere;

Sanzo Pietro, 37enne di Palermo: arresti domiciliari. responsabili di “rapine e tentate rapine”:

Luisi Giuseppe, 44enne di Palermo, già detenuto per altra causa: carcere;

Di Vita Domenico, 53enne di Palermo, in atto sottoposto alla libertà vigilata: arresti domiciliari;

Oliva Vincenzo, 53enne di Palermo: arresti domiciliari;

Ferrante Roberto, 48enne di Palermo: carcere,

Puccio Giovanni, 23enne di Palermo: arresti domiciliari, nonché tutti i soggetti indicati al punto precedente.

Ad alcuni di loro è stato contestato il reato di “ricettazione”, in relazione alle auto rubate, utilizzate dall’associazione per compiere le rapine.

