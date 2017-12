operazione talea

Palermo, operazione ''Talea'': azzerati i mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana *FOTO* *VIDEO*

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo stanno eseguendo un provvedimento restrittivo nei confronti di 25 indagati...

05/12/2017

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo stanno eseguendo un provvedimento restrittivo nei confronti di 25 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, danneggiamento, favoreggiamento personale, ricettazione, tutti commessi con l’aggravante del metodo e finalità mafiosi.

L’attività d’indagine rappresenta la logica prosecuzione delle pregresse operazioni condotte nei confronti degli affiliati ai mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana, quali “David” (2005), “Eos“ (dal 2008 al 2010), “Oscar “ (2011) e, in ultimo, “Apocalisse” (giugno 2014).

Le indagini hanno consentito di:

documentare l’attuale riconducibilità del mandamento mafioso di Resuttana alla famiglia MADONIA, nonostante il decesso dello storico capomafia, Francesco MADONIA, il cui controllo veniva mantenuto attraverso Sergio NAPOLITANO e Salvatore LO CRICCHIO, rispettivamente cugino e zio di Mariangela DI TRAPANI, moglie dell’ergastolano Salvatore MADONIA, detto Salvino;

di individuare i nuovi reggenti dei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e di Resuttana, già designati successori nella costanza della reggenza dei rispettivi predecessori;

di trarre in arresto la componente soggettiva dei due mandamenti mafiosi attraverso cui venivano realizzate le finalità illecite dell’associazione mafiosa;

individuare i mandanti e gli autori di numerose estorsioni, tentate e/o consumate, nei confronti di imprenditori e commercianti della zona di riferimento, costretti al versamento a cosa nostra di somme di denaro per evitare ritorsioni che, in alcune circostanze, sono avvenute e sono state documentate;

delineare l’interesse di “cosa nostra” nell’ippodromo di Palermo;

tracciare i contorni dell’interesse mafioso verso il settore delle scommesse on-line, attuato sul territorio mediante la logica dell’imposizione mafiosa.

Nello specifico, nel mese di agosto 2015 è stato nominato Giovanni NIOSI, grazie all’interessamento di Mariangela DI TRAPANI, come reggente del mandamento mafioso di Resuttana.

Sin da subito, Sergio MACALUSO e Pietro SALSIERA hanno manifestato una grande insofferenza nei confronti di NIOSI, ritenendolo inadeguato e in malafede, accusandolo di molteplici mancanze, tra cui:

il patteggiamento durante il processo scaturito dall’operazione “Addio pizzo 5”, scelta che violava i “pilastri del galateo mafioso” a cui deve attenersi ogni uomo d’onore;

il mancato sostentamento economico di Tommaso CONTINO, da cui scaturiva una vera e propria indagine interna finalizzata a verificare la veridicità delle lamentele del figlio del boss detenuto. In tale contesto, Sergio MACALUSO, che in passato aveva già consegnato somme di denaro destinate esplicitamente al mantenimento dei CONTINO, tratteneva in una circostanza parte del denaro proveniente dall’attività estorsiva, rifiutandosi di consegnarla a Giovanni NIOSI, temendo che questi se ne potesse appropriare, così come avvenuto in altre circostanze;

l’ermetismo nella conduzione delle attività estorsive realizzata da Giovanni NIOSI, tenendo all’oscuro gli altri affiliati di vertice che non erano, quindi, in condizione di valutare la consistenza della “cassa mafiosa”;

la direzione mafiosa proiettata su un vastissimo territorio che comprendeva le principali famiglie del mandamento di Resuttana e di San Lorenzo.

La destituzione di Giovanni NIOSI molto lunga e complessa avvenuta:

in primo luogo, per effetto di un processo decisionale maturato all’interno del mandamento, previa acquisizione del placet di Mariangela DI TRAPANIche lo ha concesso soltanto di fronte a prove univoche ed incontrovertibili;

in un secondo momento sono stati coinvolti gli esponenti di vertice dei mandamenti mafiosi palermitani di Porta Nuova e di Passo di Rigano. In particolare, Paolo CALCAGNO, reggente del mandamento di Porta Nuova (sino al suo arresto avvenuto, nel dicembre 2015, nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”), che è intervenuto, tra l’altro, nell’intento di bloccare qualsiasi progetto omicidiario nei confronti di Giovanni NIOSI.CALCAGNO Paolo ha chiesto che Giovanni NIOSI fosse demansionato, piuttosto che estromesso, pur riconoscendo la validità delle intranee decisioni adottate, in maniera autonoma, dai mafiosi del mandamento di Resuttana.

Le indagini hanno consentito di ricostruire buona parte della componente soggettiva del mandamento di San Lorenzo diretto da LIGA Francesco Paolo, autorevole uomo d’onore della famiglia mafiosa di Tommaso Natale e figlio dell’ergastolano Salvatore detto “tatuneddu”, famoso perché bruciava i cadaveri delle sue vittime nella graticola della sua abitazione di Fondo De Castro. LIGA Francesco Paolo è stato coinvolto nel processo di destituzione di NIOSI Giovanni perché quest’ultimo lo coadiuvava nella gestione operativa del mandamento. Le indagini, infatti, hanno dimostrato come fosse in atto una forte sinergia tra i mandamenti di Resuttana e San Lorenzo dovuta all’azzeramento delle rispettive componenti soggettive per effetto dell’inchiesta Apocalisse.

Il segmento investigativo incentrato sul mandamento di San Lorenzo ha consentito di:

identificare gli affiliati dediti all’imposizione del “pizzo” che agivano sul territorio di Tommaso Natale e Partanna Mondello;

individuare gli affiliati che si occupavano della borgata dello ZEN diretti da VATTIATO Massimiliano.

L’indagine “Talea” ha perso messo di documentare 33 episodi delittuosi, quali 22 estorsioni tentate e/o consumate nei confronti di 5 attività imprenditoriali e 17 commerciali, incendi ed intimidazioni attuate attraverso le classiche metodologie mafiose.

Inoltre, è emerso l’interesse del mandamento mafioso di Resuttana sull’ippodromo di Palermo, al cui interno è stato esercitato un controllo delle corse e delle scommesse, che consentiva, in conseguenza, all’organizzazione mafiosa di reperire liquidità economica.

Il controllo dell’ippodromo avveniva attraverso un referente che versava, mensilmente, una somma di denaro destinata alla cassa della famiglia mafiosa di Resuttana.

SOGGETTI SOTTOPOSTI A ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Bonanno Filippo, 55enne di Palermo;

Calderone Ignazio, 32enne di Palermo;

Di Maio Vincenzo, 73enne di Palermo;

Di Noto Francesco, 28enne di Palermo;

Di Trapani Maria Angela, 49enne di Cinisi;

Farina Renato, 55enne di Palermo;

La Barbera Antonino, 61enne di Palermo;

Liga Francesco Paolo, 23enne di Palermo;

Salsiera Pietro, 49enne di Palermo;

Schiera Fabio, 44enne di Palermo;

Spataro Corrado, 33enne di Palermo;

Vattiato Massimiliano, 43enne di Palermo;

Napolitano Sergio, 50enne di Palermo;

Niosi Giovanni, 63enne di Palermo;

Catanzaro Antonino, 25enne di Palermo, (detenuto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo);

Crivello Lorenzo detto “Renzo”, 35enne, (detenuto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo);

Lo Cricchio Salvatore, 72enne di Partinico (PA), (detenuto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo);

Macaluso Sergio, 44enne di Palermo, (detenuto presso il carcere di Caltagirone);

Mammi Domenico, 42enne di Palermo, (detenuto presso il carcere di Sciacca);

Maranzano Vincenzo, 45enne di Palermo, (detenuto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo);

Salamone Pietro, 37enne di Palermo, (detenuto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo);

Sgroi Giuseppe, 38enne di Palermo.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI:

Manitta Giovanni detto “Gianluca”, 32enne di Palermo;

Casella Stefano, 39enne di Palermo;

Tumminia Antonino, 47enne di Belmonte Mezzagno.

Fonte: Carabinieri

