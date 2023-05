consiglio comunale

Palermo, Opposizione: ''Maggioranza Lagalla irresponsabile, assente anche sugli atti di bilancio in scadenza''

''Ancora una volta viene mortificato il ruolo del consiglio comunale e pertanto chiediamo la presenza del sindaco Lagalla e del ragioniere generale per la seduta di domani'', dichiarano i gruppi consiliari.

30/05/2023

«Anche stamane alla seconda convocazione la maggioranza di centrodestra non è stata in grado di presenziare in aula e garantire il numero minimo di consiglieri per aprire i lavori nonostante fossero in discussione argomenti importanti ed in scadenza quale la modifica del regolamento CUP che incide su moltissime attività economiche di Palermo costrette a pagare cifre altissime a titolo di canone unico patrimoniale.



Oltre a tali assenze rileviamo anche quella dell'assessore al bilancio: ancora una volta viene mortificato il ruolo del consiglio comunale e pertanto chiediamo la presenza del sindaco Lagalla e del ragioniere generale per la seduta di domani».



Lo hanno dichiarato i gruppi consiliari: Azione, Movimento 5 Stelle, Miceli Sindaco, Oso, Partito Democratico, Progetto Palermo e gruppo Misto.



