Palermo, Palazzo delle Aquile: la beffa del voto mancante sulla delibera Irpef *VIDEO*

''Anche questa volta bastava UN SOLO VOTO per arrivare a 16 e bocciare la delibera'', così in una diretta Facebook Leonardo Canto Consigliere Comunale della Città di Palermo.

"Mi permetto con umiltà e senza polemica di informare i cittadini circa quanto avvenuto oggi in aula consiliare al momento del voto sulla delibera che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef oltre il tetto stabilito dallo stato per tutte le città d’Italia nonchè la facoltà di procedere ad ulteriori aumenti per mezzo della c.d. “clausola di salvaguardia.

Anche questa volta bastava UN SOLO VOTO per arrivare a 16 e bocciare la delibera ma M5S PD e SINISTRA CONUNE sono usciti tutti dall’aula!

CONTRARI: AZIONE +Europa Oso Italia Viva, alcuni esponenti della lega ed il solo capogruppo di FDI totale 15 presenti su 40 consiglieri!”.

