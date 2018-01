tentato omicidio

Palermo: tentato omicidio in via Brigata Aosta ferite due persone. Fermati 3 soggetti

PALERMO. La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo, di tre persone per tentato omicidio...

PALERMO. La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo, di Sardina Silvestro (detto Silvio), suo padre Sardina Francesco Paolo (detto Paoluzzo) e suo cugino Sardina Juzef (detto u’ tunisino) tutti ritenuti responsabili in concorso, del duplice tentato omicidio di Caviglia Teresa e di La Vecchia Gaetano avvenuto a Palermo, in via Brigata Aosta n. 56, il 2 gennaio u.s. nel cd. “palazzo di ferro”, edificio abitato da un alto numero di pregiudicati.

La sezione omicidi della Squadra Mobile è giunta alla ricostruzione del fatto grazie ad un’intensa ed immediata attività investigativa.

Secondo quanto emerso, la sera del 2 gennaio, i tre destinatari del fermo hanno dato esecuzione ad una premeditata azione paramilitare avente come vittima designata La Vecchia, per futili motivi.

I tre hanno sparato all’esterno dell’abitazione di Fragale Francesco, poi sono entrati nello stabile e hanno sparato a Caviglia Teresa, madre di Fragale, che è stata ferita al braccio sinistro, in quanto è riuscita a trovare riparo nella propria abitazione. Infine, hanno sparato a La Vecchia Gaetano ferendolo poco sotto l’addome, all’interno della sua abitazione. Proprio nel corso di questa aggressione la furia degli esecutori del delitto ha portato a colpire la compagna di La Vecchia con una sedia e a puntare la pistola verso la figlia minore.

Il pronto ed efficace intervento della Squadra Mobile, assicurando i responsabili di un così efferato delitto alla giustizia, ha scongiurato, tra l’altro, una possibile escalation di violenza tra gruppi criminali.

Mentre il personale della Squadra Mobile eseguiva perquisizioni e quello della Polizia Scientifica ultimava il sopralluogo, da un balcone sono stati lanciati circa 15 kg di droga fra hashish, marijuana e cocaina. Gli investigatori stanno eseguendo accertamenti per risalire ai detentori della sostanza.

Fonte: Polizia di Stato

