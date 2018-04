incidente sul lavoro

Palermo piange un altro morto sul lavoro

Ancora sangue, ancora un morto sul lavoro. Incidente oggi a Mondello. Un operaio di 69 anni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2018 - 15:07:49 Letto 446 volte

Ancora sangue, ancora un morto sul lavoro. Incidente oggi a Mondello. Un operaio di 69 anni, Emanuele Di Paola, è morto in via Fortuna 17 cadendo da un'altezza di 8 metri.

La strada si trova a pochi metri dalla piazza principale della borgata.

L'uomo insieme al figlio stava lavorando sul tetto in una palazzina quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sull'asfalto. E' stato proprio il figlio a chiedere i soccorsi, ma per lui non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo dopo un volo di circa otto metri.

Sul posto sono intervenuti i militari del Noe e diverse pattuglie della polizia municipale, impegnate a gestire il traffico e deviare le auto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo.

