Palermo, picchiato da 5 giovani per difendere il fratello

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 16:55:49 Letto 476 volte

Cinque giovani hanno picchiato un ragazzo che era intervenuto per proteggere il fratello. L’aggressione è avvenuta in corso dei Mille, vicino l’Istituto professionale Pietro Piazza. I cinque, non appena hanno visto le volanti della polizia, sono fuggiti a bordo un’Alfa 147.

La rissa è stata segnalata al 113 da alcuni studenti all’uscita da scuola, ma gli aggressori non frequenterebbero lo stesso istituto. I sanitari del 118 hanno medicato il giovane che non è voluto andare in ospedale. Sono in corso indagini per accertare le cause della rissa.

Lo scorso fine settimana un’altra aggressione è avvenuta in piazza Sant’Anna, ai danni di un giovane che aveva tentato di difendere un giovane aggredito. Anche in quel caso ad aggredirlo sono stati 5 giovani che sferravano calci e pugni.

