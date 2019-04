contratto di lavoro

Palermo, poliziotti scendono in piazza per il rinnovo del contratto di lavoro

M5s sollecita Ministro degli Interni per rinnovo contratto lavoro Polizia durante il question time in aula.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2019 - 16:05:28 Letto 376 volte

Dopo la mobilitazione di questa mattina davanti la Prefettura di Palermo da parte dei poliziotti che sono scesi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, il Movimento 5 Stelle è intervenuto in Aula, durante il question time, per sollecitare il Ministro degli Interni sulla questione.

“Occorre valorizzare le forze di polizia che lamentano poca attenzione nei loro confronti - afferma la deputata alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Roberta Alaimo - Per il grande impegno che viene richiesto alle forze dell’ordine, chiamate a tutelare i cittadini e la loro sicurezza, fa male raccogliere le loro lamentale circa il mancato rinnovo contrattuale. Proprio lo scorso marzo i funzionari di polizia hanno protestato per questo motivo e questa mattina è successo di nuovo a Palermo. Il Movimento 5 Stelle vuole che con questo governo lo Stato torni a fare lo Stato, non deleghi e non abdichi ad un suo preciso dovere: quello di proteggere i cittadini e di garantire la loro sicurezza. Questo necessita di un'ottica strategica in chiave soprattutto preventiva e passa attraverso la valorizzazione e la gratificazione anche contrattuale degli uomini e delle donne che ogni giorno servono lo Stato proteggendo i cittadini italiani”.

