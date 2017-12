protesta

Palermo, preghierine a scuola: tensioni tra deputato della Lega e genitori alla Ragusa Moleti *VIDEO*

Il comportamento del preside Ŕ evidente espressione di un certo totalitarismo etico. Lui ha deciso di non tenere conto del parere dei genitori". A dirlo Ŕ il deputato della Lega, Alessandro Pagano...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 27/11/2017 - 15:20:59 Letto 750 volte

Una vicenda che sta assumendo ormai contorni nazionali. Nella scuola “Ragusa Moleti” dove il preside ha vietato le preghiere e ha fatto togliere le statue e i crocifissi è arrivato anche Alessandro Pagano, segretario della Sicilia occidentale della Lega-Noi con Salvini, che ha consegnato una statuetta della Madonna al professor Nicolò La Rocca, dirigente scolastico.

Una vicenda che ormai sta spaccando anche i genitori della scuola – in questo video vediamo una lite tra genitori con fede religiosa differente – che da giorni stazionano davanti l’istituto.

“Mi auguro che il preside torni sui suoi passi e ritiri immediatamente questa circolare, che rischia di creare un grave precedente per i nostri bambini e ragazzi – ha detto la consigliera comunale Sabrina Figuccia - se è giusto e sacrosanto garantire che ciascuno di noi segua la propria religione, non si può nello stesso tempo cancellare in un sol colpo tutte le nostre tradizioni, soprattutto quelle tramandate dalle proprie famiglie. Sicuramente, sarebbe stato sufficiente un po’ di buon senso in più da parte del preside per evitare questa situazione".

Sembra però che la situazione possa rientrare e nei prossimi giorni è previsto un chiarimento tra il preside e i genitori che non hanno certamente gradito il gesto del dirigente scolastico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!