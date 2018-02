Rapine

Palermo, presi i giovani malviventi accusati di otto rapine in pochi giorni

Derubavano le loro vittime armati di coltello

22/02/2018

Le strade di Palermo come quelle del Bronx, laddove una semplice passeggiata può trasformarsi nel peggiore degli incubi: tanti, troppi ragazzi, in preda alla smania di possedere ciò che non possono, in quanto privi di un’occupazione, finiscono per infestare le strade del Capoluogo siciliano pronti a depredare gli inermi cittadini.

Questa volta, a finire in manette, rei di avere compiuto otto rapine nel giro di pochi giorni sono tre giovani palermitani, tutti al di sotto dei vent’anni: Davide Mustacchio (unico dei tre ad annoverare precedenti specifici, è colui il quale, nel corso di alcune delle otto rapine, avrebbe impugnato il coltello), Giovanni Bontà (colui che risulterebbe avere partecipato a tutti gli otto episodi di rapina) e Vincenzo Corrao (colui che avrebbe preso parte soltanto a tre delle rapine contestate), nei confronti dei quali il Tribunale di Palermo ha emesso Ordini di custodia cautelare, in carcere per i primi due, domiciliari per il terzo: preferibilmente in piena notte, sul tram , nei bus, nelle piazze, perfino nelle vie più in vista del centro città, come detto sovente armati di coltello, ed ecco che seguendo un ‘modus operandi’ ormai consueto la band passava all’azione.

Decisiva per l’indagine, tra le tante “battute di caccia”, è stata l’ultima, perpetrata dai malviventi ai danni di una coppia di palermitani a Piazza Castelnuovo: e’ stata infatti proprio la similitudine con altre rapine compiute, che ha indotto i militari ad invitare le vittime nel riconoscimento delle foto segnaletiche dei tre, già noti alle forze dell’ordine. Da lì la denuncia sporta nei confronti dei loro aggressori.

