Palermo: previsti 3 poli per il sostegno di cittadini fragili o bisognosi

Sottoscritto un contratto per la realizzazione di 3 poli per il sostegno di soggetti fragili o in condizioni in povertą e per la realizzazione di servizi per l'inclusione delle persone senza fissa dimora.

14/11/2018

Nell’ambito dei progetti previsti per l’asse “Inclusione Sociale” del Pon Metro, è stato sottoscritto un contratto per la realizzazione di 3 poli per il sostegno di soggetti fragili o in condizioni in povertà e per la realizzazione di servizi per l’inclusione delle persone senza fissa dimora. Con questo intervento, l’amministrazione comunale di Palermo si propone di realizzare 3 poli notturni e diurni che forniscano accoglienza e orientamento sociale.

Secondo le definizioni contenute nelle linee d’indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, è richiesto all’ente aggiudicatario di erogare i seguenti servizi: un dormitorio, ossia una struttura gestita con continuità nel corso dell’anno che preveda la ricezione delle persone bisognose durante le ore notturne; un centro diurno per le attività di accoglienza e socializzazione, in funzione tutto il giorno, per lo svolgimento di attività specifiche per gli ospiti; un’unità di strada che, mediante operatori esperti nel contatto con i senzatetto e i cittadini in situazioni di disagio, operi direttamente sul territorio con un mezzo idoneamente attrezzato, per somministrare beni di prima necessità e di pronto soccorso.

Per l’accoglienza diurna sono previsti 36 posti; per l’accoglienza notturna 24 posti per ogni polo (20 accoglienza ordinaria e 4 accoglienza in emergenza), per un totale di 72 posti. Ogni struttura dovrà garantire lo svolgimento di attività di integrazione, presa in carico complessa e interventi multidimensionali e integrati di inclusione attiva.

Per il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giuseppe Mattina “si tratta di un ulteriore passo per la costruzione di una città solidale e accogliente, che conferma la capacità di utilizzare risorse extra-comunali per realizzare servizi rivolti ai più fragili in una ottica di inclusione”.

