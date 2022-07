consiglio comunale

Palermo, proclamati i nuovi consiglieri comunali

Dentro Pasquale Terrani, fuori Rosi Pennino per Forza Italia che però dovrebbe far parte della squadra di assessori del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/07/2022 - 15:44:07 Letto 742 volte

Dentro Pasquale Terrani, fuori Rosi Pennino per Forza Italia che però dovrebbe far parte della squadra di assessori del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

E' questo l'ultima novità del nuovo consiglio comunale proclamato, stamattina a Palazzo Jung, dal magistrato della corte d'appello di Palermo Stefano Sajeva.

Per gli altri consiglieri comunali è tutto confermato come emerso nelle scorse settimane dai dati dei primi conteggi, ad eccezione di qualcuno che con il riconteggio delle schede ha avuto alcuni voti in più o in meno.

A Forza Italia 7 consiglieri: Ottavio Zacco, recordman delle preferenze con oltre 3.300, Caterina Meli, Gianluca Inzerillo, Giulio Tantillo, Natale Puma, Leopoldo Piampiano e Pasquale Terrani.

Sei consiglieri a Fratelli d'Italia: Francesco Scarpinato, Giuseppe Milazzo, Fabrizio Ferrara, Germana Canzoneri, Tiziana D'Alessandro e Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia di Sicilia (Pa).

Per la Lega confermati Sabrina Figuccia, Marianna Caronia e Alessandro Anello.

Per la Dc Nuova Salvo Imperiale, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

Alla lista civica del sindaco "Lavoriamo per Palermo" 5 consiglieri. Dario Chinnici, già capogruppo di Italia Viva, Giuseppe Mancuso, Salvo Alotta, Giovanna Rappa e Antonino Abbate.

Per la Lista "Azione con Calenda, Ferrandelli sindaco, +Europa" 4 consiglieri: Fabrizio Ferrandelli, Leonardo Canto, Giulia Argiroffi e Ugo Forello.

Per il Pd 5 consiglieri: Carmelo Miceli, Teresa Piccione, Rosario Arcoleo, Giuseppe Lupo, Fabio Giambrone.

Per il Movimento 5 stelle 3 consiglieri Antonino Randazzo, Giuseppe Miceli e Concetta Amella.

Infine per la lista "Progetto Palermo" che sosteneva il candidato sindaco Franco Miceli, 3 consiglieri: Valentina Chinnici, Massimiliano Giaconia e Mariangela Di Gangi, oltre ovviamente al candidato sindaco miglior perdente, appunto, Franco Miceli.

Potrebbe tenersi il prossimo 1 agosto la prima seduta del consiglio comunale, con l'insediamento, il giuramento e la contestuale elezione del presidente del consiglio e dei vicepresidenti.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!