Palermo, Pugno in faccia per un parcheggio, muore dopo un mese

In coma dopo una banale lite per un parcheggio è morto nell'ospedale di Villa Sofia di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2018 - 12:02:08 Letto 397 volte

E’ morto dopo un’agonia durata circa un mese.

In coma dopo una banale lite per un parcheggio, Salvo Terrasi, 53 anni, di Caccamo (Palermo), è morto nell'ospedale di Villa Sofia, nel capoluogo siciliano, dove era ricoverato dallo scorso 15 settembre, quando davanti a un locale di Campofelice di Roccella, il Roxy bar, gli era stato sferrato un pugno in faccia da un ventenne di Termini Imerese che l'accusava d'aver parcheggiato la moto nel posto sbagliato.

"Teresi è morto questa notte mezzora dopo la mezzanotte per una insufficienza respiratoria da polmonite. L'uomo a causa della colluttazione aveva riportato anche un grave trauma facciale e da giorni era in coma farmacologico", ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale Villa Sofia- Cervello.

L'uomo era originario di Caccamo. L'aggressore era stato identificato. Si tratta di un giovane di 20 anni di Termini Imerese, che nei pressi del locale Roxy Bar aveva sferrato un pugno al cinquantatreenne che aveva da poco parcheggiato la moto. Secondo il ragazzo il posto era riservato. Tutto è iniziato con una lite verbale che è poi degenerata. Il ventenne colpito con un pugno in faccio l'uomo che caduto per terra battendo la nuca. Oggi purtroppo il decesso dell’uomo.

