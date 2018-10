arrestato pusher

Palermo, Pusher ghanese spacciava in un locale del centro storico: arrestato

I poliziotti durante il controllo hanno trovato una busta di cellophan contenete 17 dosi di marijuana ed altre buste per confezionare la droga.

Pubblicata il: 07/10/2018

La Polizia di Stato durante i servizi di pattugliamento notturno ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, F.G., 40enne ghanese, residente nei pressi di via Roma.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, percorrendo la via Parrocchia dei Tartari, hanno notato un giovane che uscito da un piccolo localino sulla strada, alla vista dei poliziotti si è subito dato alla fuga.

Tale comportamento ha insospettito l’equipaggio della “volante” che ha subito fatto ingresso nel esercizio commerciale; una volta all’interno, i poliziotti hanno trovato un uomo che si accingeva a riporre frettolosamente alcune banconote all’interno del proprio borsello.

Dopo averlo identificato, gli agenti hanno trovato, sempre all’interno della borsa, la somma di 265,00 € oltre a sentire un odore acre tipico di alcune sostanze stupefacenti.

I poliziotti a quel punto hanno effettuato dei controlli più approfonditi trovando su degli scalini in ferro, che dall’ingresso portano ad un soppalco, una busta di cellophan contenete 17 dosi di marijuana, nonché alcune buste identiche a quelle utilizzate per confezionare la droga, ancora inutilizzate e conservate in un cassetto all’interno di un mobile posto nel soppalco.

L’uomo è stato tratto in arresto e portato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti dopodichè è stato condotto nelle Camere di Sicurezza.

Fonte: Polizia di Stato

