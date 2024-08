torri faro

Palermo, questa sera l'accensione delle torri faro di via Brasa

«Questa sera alle ore 21 verranno accese le quattro torri faro di Via Brasa, equipaggiate con proiettori a tecnologia led di ultima generazione.

Proseguono gli interventi per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della Città, curati dall’Assessorato Lavori Pubblici, Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti tecnologici.

Infatti, l'accensione delle torri faro di Via Brasa segue i precedenti interventi che hanno visto l’attivazione delle tre torri faro in Via Belgio, delle due torri faro in zona Oreto ed inoltre, dal 26 agosto p.v. si procederà con l’ultimazione dell’installazione di proiettori a led sulle tre torri faro di Viale Lazio (di cui una è già attiva).

L’utilizzo della tecnologia Led di ultima generazione garantisce una elevata efficienza energetica, migliorando sensibilmente l’illuminazione in termini di visibilità e consentendo una significativa riduzione dei costi di consumo di elettricità e di manutenzione, oltre a ridurre le emissioni di CO2.

Si tratta di opere infrastrutturali di pubblica illuminazione che assicureranno stabilmente ai cittadini maggiore sicurezza e migliori condizioni di vivibilità».

Lo rendono noto, con una nota congiunta, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.

