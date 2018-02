attività commerciali irregolari

Palermo, raffiche di sanzioni per commercianti irregolari della Kalsa *VIDEO*

Mancanza di tracciabilità dei cibi e lavoratori in nero le accuse mosse ai titolari

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2018 - 11:50:33 Letto 368 volte

Guai con la legge per tre titolari di attività commerciali della Kalsa: a finire agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima è il titolare di una friggitoria sita in via Nicolò Cervello, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi per la mancata registrazione dell’impresa alimentare per l’attività di preparazione dei cibi cotti e la non corretta predisposizione delle procedure di auto controllo del sistema h.a.c.c.p, oltre che per il reato di furto aggravato dovuto all’allacciamento abusivo dell’impianto elettrico della sua attività alla rete cittadina

Altre sanzioni dei militari riguardano un’altra friggitoria sita in Piazza Kalsa; in questo caso i guai per il titolare sono nati perché due dei tre lavoratori all’interno dell’esercizio non sono risultati messi in regola ma anche per la mancanza di tracciabilità nei 26 kg di prodotti alimentari sequestrati, per i quali è stata combinata una multa di euro 6.740,00 circa.

Altre salate sanzioni amministrative sono state prese nei confronti di un venditore di prodotti ortofrutticoli: un lavoratore in nero, 11 litri di vino e 286 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità hanno fatto lievitare la multa a euro 18.000,00. Nel corso del servizio sono stati controllati più di sessanta cittadini comunitari, ispezionati 50 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per un ammontare di euro 3.890,00.

