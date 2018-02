Molestie

Palermo, ragazza molestata a Ballarò, la solidarietà delle associazioni

Il coordinamento antiviolenza 21 luglio ha appena diramato un comunicato su un episodio successo nella giornata di ieri nel quartiere Ballarò di Palermo.

06/02/2018

"L'escalation di violenza contro le donne non si ferma: siamo vicine alla studentessa dell'istituto Regina Margherita molestata ieri, prima dell'ingresso a scuola, da un uomo che non ha ancora un volto. Saremo con Sos Ballarò in piazza, in occasione dell'evento pensato per esprimere solidarietà alla ragazza che ha subito il tentativo di violenza. L'obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare studentesse e studenti, insegnanti, residenti, commercianti - l'intera comunità - e ribadire un 'no' corale alla violenza maschile contro le donne, per una civiltà delle relazioni, fondata sul rispetto della differenza".

