Palermo, ragazzo autistico picchiato a scuola

Un ragazzo affetto da autismo è stato aggredito a Palermo da un compagno di scuola. E' accaduto in un istituto tecnico del centro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti uno studente 15enne, nato a Palermo da una coppia originaria dello Sri Lanka, ha picchiato il compagno provocandogli ferite giudicate guaribili in sette giorni. Un'aggressione avvenuta per futili motivi, come hanno accertato i carabinieri, che ha provocato ecchimosi ed escoriazioni alla vittima con ferite guaribili in sette giorni. Adesso per il 15enne è scattata la denuncia per lesioni personali.

