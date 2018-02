Droga ZEN

Palermo, raid della polizia: scovate armi e droga in un appartamento dello ZEN

Un piccolo arsenale ritrovato, assieme sostanze stupefacenti, in appartamento dello ZEN

Pubblicata il: 23/02/2018

Il ripristino della legalità, in un quartiere come lo ZEN di Palermo, da sempre considerato zona franca, passa dal monitoraggio costante e dagli interventi delle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nelle attività investigative: la più recente, effettuata dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, ha portato all’arresto di due anziani coniugi palermitani, Francesco Morello di anni 74 e Anna Randazzo di anni 63 oltre al loro genero, il 40enne Edoardo Jascy, tutti residenti nel quartiere.

A casa della coppia, nella stanza saltuariamente utilizzata da Jascy, è stato rinvenuto un mini arsenale, composto da un fucile a doppietta a “canne mozze (risultato rubato), una rivoltella “Mondial” cal.6 e 25, cartucce cal.12 per fucile, tutto all’interno di una borsa porta pc, mentre, all’interno di un armadio , nascosti in un cestino in vimini, sono stati trovati, una “stecca” con l’estremità spezzata di sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso di circa 63 grammi ed una rivoltella a spillo, priva di marca e matricola. Altra droga, oltre a banconote per un ammontare di 9.050 euro custodite in un comodino, è stata poi rinvenuta sotto il lettino di un’altra stanza dell’appartamento (“Marijuana” essiccata, due involucri a forma di parallelepipedo con all’interno 20 tavolette del peso di 2 kg di Hashish, mentre, in un ripostiglio esterno, proprio sotto il balcone, è stato rinvenuto un altro secchio con all’interno ulteriori 450 grammi della stessa sostanza).

Dopo la perquisizione effettuata anche presso l’appartamento del genero (all’interno del quale è stata rinvenuto altro materiale destinato allo spaccio), i tre sono stati tratti in arresto e condotti presso gli uffici del Commissariato di P.S. San Lorenzo, per gli adempimenti di rito.

Per Edoardo Jascey, che si è assunto la paternità della detenzione sia delle armi che delle sostanze stupefacenti si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli; agli arresti domiciliari è invece finita la coppia.

