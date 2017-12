rapina

Palermo, rapina agenzia Unipol: arrestato 48enne palermitano

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato 48enne di Palermo pregiudicato, poiché rivelatosi come uno degli autori della rapina presso la sede dell’istituto bancario UNIPOL della locale via M.se di Villabianca...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2017 - 10:19:26 Letto 406 volte

PALERMO. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato Torres Girolamo, 48enne di Palermo pregiudicato, poiché rivelatosi come uno degli autori della rapina avvenuta poco prima presso la sede dell’istituto bancario UNIPOL della locale via M.se di Villabianca.

La polizia intervenuta immediatamente sul posto, nel visionare le immagini del circuito interno di videosorveglianza della banca, ha riconosciuto Torres come uno degli autori del crimine in questione, poiché lo stesso risulta essere un soggetto già noto agli investigatori, inoltre, gli Agenti hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato il Direttore della filiale di banca rapinata, per mostrargli un album fotografico riproducente le effigi di numerosi pregiudicati resisi responsabili nel tempo di reati predatori, ed ottenendo la conferma della colpevolezza di Torres, riconosciuto senza ombra di dubbio dal funzionario di banca come uno dei rapinatori.

In conseguenza di ciò è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a seguito della quale, oltre a trovarvi il soggetto ricercato, sono stati trovati un insieme di elementi che riconducevano ulteriormente Torres alla rapina poco prima effettuata, e precisamente: parte della refurtiva contante poco prima violentemente asportata (le cui banconote erano ancora contenute all’interno della busta intestata all’istituto bancario de quo), un giubbino, degli indumenti ed un paio di occhiali indossati da Torres durante la rapina (e ripresi dalle telecamere di sorveglianza), ed una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!