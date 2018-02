Rapina

Palermo, rapina al bar Massaro, portato via l'incasso

In sette rapinano il bar Massaro, in via Ernesto Basile a Palermo

17/02/2018

Una banda di sette rapinatori ha messo a segno ieri sera un colpo al bar Massaro, in via Ernesto Basile. Intorno alle 21,30 i sette hanno fatto irruzione nel locale armati di pistole.



La gang è riuscita a scavalcare il vetro antisfondamento e hanno minacciato la cassiera puntandole la pistola contro. La banda è fuggita portando via sigarette e denaro. Ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte della polizia. Due anni fa l'ultima rapina ai danni del bar: in quel caso in tre armati di pistola si erano introdotti nella gelateria portando via l'incasso.





