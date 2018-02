rapina

Palermo, rapina al supermercato Fortè di via Alias

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2018 - 11:45:09 Letto 369 volte

Ancora una rapina al supermercato Fortè di via Alias, all’angolo con via Badia, all’Uditore. Ieri sera, poco dopo le 19.15, due giovani incappucciati si sono diretti alle casse facendosi largo tra le persone. Uno di loro ha quindi estratto la pistola e minacciato i cassieri.

Gli impiegati sono stati così costretti a consegnare il denaro contante in cassa. Messa a segno la rapina, i due sarebbero scappati a piedi, dileguandosi nelle stradine vicine. Sull'episodio sta indagando la polizia, che ha fatto partire subito le ricerche e visionato le immagini di videosorveglianza. Il bottino del colpo ammonterebbe a poche centinaia di euro.

E poco prima delle 20 un'altra rapina, questa volta ai danni di un panificio di via Villagrazia, nei pressi di via Folaga, a Bonagia. Due giovani armati di pistola hanno fatto irruzione con il volto coperto nel panificio Di Miceli. Dopo avere messo la rapina sono fuggiti a piedi, ma uno dei due è stato colpito da un'auto. Dolorante ha ripreso la sua corsa, gettando per terra la pistola. Anche su questo episodio sta indagando la polizia.

