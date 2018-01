rapina

Palermo, rapina all'ufficio postale: caccia ai malviventi

Attimi di paura all'ufficio postale di via Enrico Toti, a due passi da Corso Tukory.

Pubblicata il: 29/01/2018

Attimi di paura all’ufficio postale di via Enrico Toti, a due passi da Corso Tukory. Due giovani hanno assaltato l’ufficio: uno è rimasto fuori a fare il palo, mentre l’altro è entrato e si è diretto agli impiegati facendosi consegnare i soldi in cassa. Dopo pochi minuti i due sono fuggiti verso via Monfenera.

Paura anche per quanti si trovavano all’interno per eseguire alcune operazioni, anch’essi minacciati dall’uomo apparentemente armato. Appena i due sono fuggiti, i dipendenti hanno lanciato l’allarme. Sono intervenute alcune volanti della polizia e gli agenti della squadra mobile che stanno iniziando le indagini per risalire ai due giovani che hanno compiuto il colpo.

