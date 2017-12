rapina

Palermo: rapinano e aggrediscono un giovane. Arrestati 2 palermitani

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato per il reato di rapina aggravata in concorso 2 pluripregiudicati palermitani, denunciandoli...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 12:10:05 Letto 643 volte

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato per il reato di rapina aggravata in concorso, Ambrogio Rosario 45enne e Giappone Paolo 34enne, entrambi pluripregiudicati palermitani, denunciandoli, inoltre, per i reati di resistenza, minaccia, violenza a P.U. e ingiuria aggravata dalla finalità a sfondo razziale.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno udito delle urla provenire dai pressi del Postamat collocato accanto al binario 1, dove due uomini avevano ingaggiato una violenta collutazione con un giovane straniero.

Dopo avere bloccato, con non poca fatica, i tre soggetti, i poliziotti li hanno condotti presso gli Uffici di Polizia dove, da accertamenti più approfonditi è emerso che, il giovane extracomunitario, dopo avere prelevato la somma di 90 euro dallo sportello Postamat era stato aggredito con calci e pugni dai due uomini e derubato del denaro appena prelevato.

I due rapinatori, messi alle strette dagli agenti, anche all’interno degli uffici della Polfer, in evidente stato di alterazione psicofisica, non hanno frenato la propria furia, scagliandosi contro la giovane vittima e contro i poliziotti e continuando a minacciarli.

Fonte: Polizia di Stato

