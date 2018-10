Rapina

Palermo, Rapinato Zangaloro da due uomini armati di pistola

Due uomini armati di pistola ieri sera hanno rapinato il noto locale Zangaloro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/10/2018 - 10:55:18 Letto 444 volte

Rapinato Zangaloro di viale Venere a Palermo. Due uomini armati di pistola ieri sera hanno rapinato il noto locale di Mondello. I banditi con il volto coperto hanno minacciato il cassiere e si sono fatti consegnare i soldi e sono fuggiti in una Fiat 500.

L’auto utilizzata per la rapina è stata ritrovata poco dopo dalla polizia. La scientifica ha eseguito i rilievi sulla vettura per cercare possibili impronte per risalire ai due malviventi. Il bottino è ancora da quantificare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!