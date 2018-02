Furto Oviesse

Palermo, recuperata dai carabinieri la merce rubata all’Oviesse di via Cordova

Denunciata una 48enne palermitana che rivendeva on-line la merce trafugata

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2018 - 10:09:34 Letto 386 volte

In seguito ad una denuncia per furto, effettuata dal responsabile della filiale Oviesse di via Cordova nel mese di novembre scorso presso la Stazione Carabinieri Crispi, i militari, con l’ausilio del personale interno di sicurezza del centro commerciale, dopo aver ottenuto un decreto di perquisizione sono risaliti al colpevole; si tratta di una 48enne palermitana, che nella sua abitazione nascondeva la refurtiva – oltre 400 prodotti, in particolare cosmetici ma anche 50 oggetti tra borse e capi di abbigliamento, tutti con marchi contraffatti – pronta per essere rivenduta on-line.

La merce dell’Oviesse, previa lettura del lettore ottico, appartiene tutta – ad eccezione di soli 4 oggetti – al lotto trafugato lo scorso anno.

La donna, una 48 enne palermitana, dovrà rispondere dei reati di ricettazione e possesso per la vendita di prodotti con marchi contraffatti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!