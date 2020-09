migranti

Palermo, recuperati i 76 migranti della Open Arms che si sono gettati in mare per protesta

Sono stati tutti recuperati dalle motovedette della capitaneria di porto i 76 migranti che si sono gettati in mare per protesta.

Pubblicata il: 17/09/2020

Sono stati tutti recuperati dalle motovedette della capitaneria di porto i 76 migranti che si sono gettati in mare per protesta questa mattina dalla Open Arms. Uomini e donne hanno tentato di raggiungere la riva a nuovo ma sono stati riportati a bordo della nave della Ong spagnola che si trova da ieri sera davanti alle coste del capoluogo siciliano in attesa del trasbordo.

