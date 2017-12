Palermo

Palermo, restituzione busto Falcone: ''Giovanni Falcone è morto ma continua a vivere'' *VIDEO*

Questa mattina nel corso di una cerimonia presso l’Istituto Comprensivo ''Giovanni Falcone'' di via Marchese Pensabene (ZEN 2), è stato ufficialmente riconsegnato il busto in marmo raffigurante il giudice Falcone...

Questa mattina nel corso di una cerimonia presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di via Marchese Pensabene (ZEN 2), è stato ufficialmente riconsegnato il busto in marmo raffigurante il giudice Falcone, barbaramente vandalizzato da ignoti lo scorso 10 luglio.

All’indomani di quell’ignobile gesto e del clamore mediatico che esso suscitò nel Paese (anche per la vicinanza temporale con il 25° anniversario della strage di via d’Amelio), il Segretario Nazionale dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, dr. Enzo Letizia, assunse l’impegno solenne di farsi carico del restauro dell’opera, a testimonianza e a suggello di un legame inscindibile che ha unito Giovanni Falcone e la Polizia di Stato, sia nella sua vita da Magistrato che in punto di morte.

A quell’appello hanno subito risposto quattro giovani restauratori della Facoltà di “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo.

Grazie alla preziosa collaborazione ed alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, il busto trova adesso una sua nuova e più idonea collocazione all’interno dell’atrio di ingresso dell’I.C. “G. Falcone”, finalmente restituito alla cittadinanza e alla comunità scolastica di San Filippo Neri.

Alla cerimonia presente anche la sorella del magistrato, Maria Falcone: ''Mentre Totò Riina è morto ed è sconfitto, Giovanni Falcone continuerà a vivere nella memoria collettiva''.

