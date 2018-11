Riapertura Conca D'Oro

Palermo, riapre dopo l'emergenza acqua, il centro commerciale Conca D'Oro

Terminata l'emergenza idrica al Conca D'Oro. Il centro commerciale di via Lanza di Scalea è tornato, da ieri, regolarmente aperto.

Terminata l’emergenza idrica al Conca D’Oro. Il centro commerciale di via Lanza di Scalea è tornato, da ieri, regolarmente aperto. Saracinesche alzate dalle 9 alle 21 per la galleria e dalle 9 alle 23 per l’area ristoro.

Sabato 9 e domenica 10 novembre spazio per i più piccoli con i laboratori totalmente gratuiti organizzati nell’area “Girotondo”. In campo creatività e fantasia per trasformare cartoncini e cannucce colorate in graziose cornici in cui inserire foto e disegni. I laboratori saranno attivi dalle 10 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20.

In programma, il prossimo weekend, dal 16 al 18 novembre “Il Salone della Sposa”. Un intero fine settimana dedicato al mondo del matrimonio: abiti da cerimonia, sale ricevimenti, wedding planner, agenzie di viaggio, fotografi e fiorai… ma non solo. Gli esperti del wedding saranno a disposizione per consigli, suggerimenti e idee.

